İskele Belediyesi'nden çağrı!

Kantara'ya doğru ilerleyen yangının önlenmesi için tüm ülke seferber oldu. İskele Belediyesi acil su tankeri ne ihtiyaç duyulduğunu belirterek acil yardım çağrısı yaptı;

"ACİL DURUM ÇAĞRISI!

TAZYİKLİ SU SIKABİLEN SU TANKERİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR!

Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla yayılan yangına karadan müdahale devam etmekte olup, çok acil tazyikli su sıkabilen su tankerine ihtiyaç duyulmaktadır.Personelimiz Ali Tansu'nun bölgedeki mesaisi devam etmekte olup kendisine 0548 810 11 31 numaralı telefondan ulaşım sağlanabilmektedir"