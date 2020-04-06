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İskele Belediyesi zabıtası market ve kasapları denetledi

İskele Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde market ve kasapları denetledi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:31
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İskele Belediyesi zabıtası market ve kasapları denetledi

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla tedbirlerin sıkılaştırıldığı kaydedildi.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, denetimleri çerçevesinde, marketlerin hijyen kuralına, alışveriş için markete gelen vatandaşların sosyal  mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Açıklamada, İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından denetime tabi tutulan İskele’deki marketlerin, hijyen kurallarına eksiksiz uyduğu ifade edildi.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi sorumlusu Bilal Dericioğlu, zor bir süreçten geçerken, halk sağlığı için hijyeni ön planda tutan ve vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyması için uğraş veren marketlere teşekkür etti. 

Halk sağlığına önem verdiklerini ifade eden Dericioğlu, Koronavirüs nedeniyle, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Vatandaşların, gördükleri herhangi bir olumsuzluk karşısında, kendilerine 7/24 ulaşabileceklerini ifade eden Dericioğlu, Alo Zabıta Hattı (0548 810 11 16) sayesinde WhatsApp aracılığıyla da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne ulaşmalarının mümkün olduğunu hatırlattı. 

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULUYOR 

Öte yandan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, rutin denetimlerini de sürdürüyor.  Bu denetimlerde raflarda, buzluklarda ve derin dondurucularda bulunan ürünlerin son kullanım ile imal tarihlerini kontrol eden İskele Belediyesi Zabıta Birimi,  kriterlere uygun olmayan ürünlere el koyarak imha etti. 

Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiDenetimKoronavirüsCoronavirüsCovid-19
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Iskele genclik 2020-04-06 13:01:49

Bravo zabita ekibine ve marketlere hic kusurlari olmadigi icin..

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