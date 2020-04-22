İskele'de ani ölüm!

İskele'de sakin Hakkı Ümran Satıağalar (E-76) kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
İskele'de sakin Hakkı Ümran Satıağalar (E-76) kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
İskele'de sakin Hakkı Ümran Satıağalar (E-76) kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.