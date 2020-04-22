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İskele'de ani ölüm!

İskele'de sakin Hakkı Ümran Satıağalar (E-76) kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:06
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İskele'de ani ölüm!

 İskele'de sakin Hakkı Ümran Satıağalar (E-76) kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Ani ölümHakkı Ümran Satıağalar
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