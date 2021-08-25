İskele - Ercan Havaalanı Anayolu'nda kaza

İskele - Ercan Havaalanı Anayolu'nda akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Trafik kazasında Derviş Akan ağır yaralandı. Sınırüstü köyünde Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında yaşanan kazada Derviş Akan yönetimindeki araç ile anayoldan çıktı.

Anayoldan çıkan araç 3 takla atarken araç sürücüsü Akan’ın bilincinin kapalı olduğu gelen bilgiler arasında.

Derviş Akan’ın olay yerine giden 112 acil servis aracı ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polisin kazaya ilişkin detaylı açıklama yapması bekleniyor…