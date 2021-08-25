Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

İskele - Ercan Havaalanı Anayolu'nda kaza

25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:45
502 Okunma
İskele - Ercan Havaalanı Anayolu'nda kaza

İskele - Ercan Havaalanı Anayolu'nda akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Trafik kazasında Derviş Akan ağır yaralandı.  Sınırüstü köyünde Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında  yaşanan kazada Derviş Akan yönetimindeki araç ile anayoldan çıktı.

Anayoldan çıkan araç 3 takla atarken araç sürücüsü Akan’ın bilincinin kapalı olduğu gelen bilgiler arasında.

Derviş Akan’ın olay yerine giden 112 acil servis aracı ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polisin kazaya ilişkin detaylı açıklama yapması bekleniyor…

Son Güncelleme: 25.08.2021 20:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis kazaya ilişkin detaylı açıklama yaptı
Polis kazaya ilişkin detaylı açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kızı Cansu Tatar evlendi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kızı Cansu Tatar evlendi
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 257 vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 257 vaka tespit edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim