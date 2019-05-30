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İskele Sahilleri daha güvenli olacak

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
İskele Sahilleri daha güvenli olacak
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İskele Belediyesi ile Telsim Vodafone işbirliğinde Merit Cyprus Gardens Otel de “Akıllı Yaşam Alanları Projesi” düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde ilk olarak bir konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bir cazibe merkezi haline gelen İskele Belediye Plajının özellikle yabancı turistler tarafından da büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, Haziran ayı sonunda hizmete girecek olan projeyle bölgenin daha güvenli olacağını söyledi.

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Projeyle birlikte bölgede ücretsiz wifinin yanı sıra, akıllı güvenlik alanları, sos acil butonları ile velesbit bisiklet istasyonunun da hizmete açılacağını ifade ederek amaçlarının özelde İskele genelde ise ülkeye en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu sözlerine ekledi.

Telsim Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper de ilk defa ülkede böylesi bir projenin hayata geçeceğini vurgulayarak, akıllı güvenlik altyapıları ve 12 farklı noktada kurulacak olan sos yardım butonları ile bölgenin daha güvenli hale geleceğini kaydetti.

Alper, vatandaşların bölgede ücretsiz wifi ile bisiklet istasyonlarından da faydalanabileceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmalarının ardından taraflar projeye imza koydular.Söz konusu projenin Haziran ayı sonunda hizmete girmesi bekleniyor. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
İskele Sahilleri
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