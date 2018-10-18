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İskele’de “temiz çevre temiz gelecek” anlayışıyla temizlik etkinliği yapıldı

İskele Belediyesi, “temiz çevre temiz gelecek” anlayışıyla temizlik etkinliği düzenledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:03
İskele’de “temiz çevre temiz gelecek” anlayışıyla temizlik etkinliği yapıldı

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi ile İskele Belediyesinin işbirliğinde bugün İskele Balık Restoranı ile Merit Cyprus Gardens Resort arasındaki ormanlık bölge ve sahil şeridinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis üyesi ve  Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa ve İskele Sorumlusu Çağan Coşkuner,  İskele Belediyesi personeli ile Çevre Koruma Dairesi personeli  katıldı.

Açıklamada, İskele Belediyesi ekiplerinin, İskele ve 17 köyde temizlik çalışmalarını aktif olarak sürdürdüğü belritildi.

 

SADIKOĞLU: “TEMİZLİK KÜLTÜR VE SAYGI İŞİDİR”

 İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaklaşık 40 poşet çöpün çıktığı 1.5 saat süren çevre temizliğinin ardından yaptığı açıklamada, temizlik çalışmalarının İskele Belediyesinin asli görevi olduğunu ancak bazı insanların yapılan temizliğe saygı göstermediğini belirtti.

COŞKUNER: “AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK”

Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa ve İskele Sorumlusu  ve  İskele Belediyesi Meclis üyesi  Çağan Coşkuner, çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

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İskele BelediyesiTemiz çevre Temiz GelecekEtkinlikHaberGündemKıbrıs
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