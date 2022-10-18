İşlediği suçtan cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile yargılanan sanık Ruslan Hudoyarov’un aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Barkın açıkladı.

Barkın huzurda bulunan sanığın Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti.

Barkın, sanığın suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Barkın, sanığın lehie ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ruslan Hudoyarov (E-32) müstahdemi olduğu ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan Akarsular'ın yapmakta olduğu Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 2500 TL olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat etmişti. Polis, konu malzemeleri sanığın tasarrufunda bulup emare olarak zapt etmişti.