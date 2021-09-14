"İşler trajikomik bir hal aldı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in piyasadaki fiyatların denetimini Ayşe Teyze ve Fatma Ablanın sabah kahvesinde yaptıklarına yönelik açıklamasını sosyal medya hesabı aracılığıyla eleştirdi.

İşte Erhürman’ın o paylaşımı:

“Ayşaba ve Fatmaba ile birlikte memlekette işler iyice trajikomik bir hal aldı. Ama bilin ki trajedi komediyi fena halde eziyor. Gülenlerinki de halk ağzıyla "sinir gülmesi"nden ibaret.

Göremiyorsanız, kafanızı kurultaydan bir dakikalığına kaldırıp sokağa, yarattığınız bu saçma sapan ortamda sağlıkla, ekonomiyle, eğitimle ilgili sorunlarla boğuşan insanlarımızın haline bakın!!!”