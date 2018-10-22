Isparta Ticaret ve Sanayi Odası KTSO’yu ziyaret etti

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir heyet bugün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek odalar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Candan Avunduk, konuk heyete, KKTC sanayi sektörü ve ülke genel ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

Avunduk ayrıca, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek projelerin ülkelerin ekonomisine yönelik sağlayacağı katkılarla üretim, ihracat ve yatırım anlamında ortaya çıkacağı öngörülen fırsatlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptıkları uluslararası rekabet geliştirme projelerinden ve sosyal projelerden bahsederek KTSO yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

KKTC ekonomisinin kalkınması doğrultusunda yatırımlar ve KKTC’nin çıkarları doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları konusunda da KTSO ile etkin iş birliğine hazır olduklarına ifade etti.

Ziyaret sonunda oda başkanları karşılıklı anı hediyeleri de takdim etti.