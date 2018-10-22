Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94941
ALTIN
222.772
DOLAR
5.6664
STERLİN
7.3550
EURO
6.4989
Bel ağrısı deyip geçmeyin!
Bel ağrısı deyip geçmeyin!
Testlerdeki bu değere dikkat!
Testlerdeki bu değere dikkat!
Bira sevenlere kötü haber!
Bira sevenlere kötü haber!
Winamp efsanesi bugün resmen geri döndü!
Winamp efsanesi geri döndü!
İşte dünyanın en ince telefonu
İşte dünyanın en ince telefonu
banner40

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası KTSO’yu ziyaret etti

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:59
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası KTSO’yu ziyaret etti

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir heyet bugün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek odalar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Candan Avunduk, konuk heyete, KKTC sanayi sektörü ve ülke genel ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

Avunduk ayrıca, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek projelerin ülkelerin ekonomisine yönelik sağlayacağı katkılarla üretim, ihracat ve yatırım anlamında ortaya çıkacağı öngörülen fırsatlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptıkları uluslararası rekabet geliştirme projelerinden ve sosyal projelerden bahsederek KTSO yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi. 

KKTC ekonomisinin kalkınması doğrultusunda yatırımlar ve KKTC’nin çıkarları doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları konusunda da KTSO ile etkin iş birliğine hazır olduklarına ifade etti.

Ziyaret sonunda oda başkanları karşılıklı anı hediyeleri de takdim etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı
Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı
Gazimağusa Devlet Hastanesi santrali yarın bir süre hizmet veremeyecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi santrali yarın bir süre hizmet veremeyecek
Gürcafer: “Tahammülümüz kalmadı, firmalarımızın iflasına seyirci kalmayacağız”
Gürcafer: “Tahammülümüz kalmadı, firmalarımızın iflasına seyirci kalmayacağız”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim