İşsizlik artacak

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Tulga, hükümetin önlem olarak mutlaka düşük faizli kredileri açması gerektiğini belirterek, önemli olanın bu kaynağın nasıl yaratılacağı olduğunu, bu kaynağın yaratılmaması durumunda işsizliğin yüzde 50’lere dayanacağını söyledi

Tulga, Merkez Bankasının kaynağı dışında kaynağın olmadığına vurgu yaparak, bu kaynağın bu dönemde faizlerin düşürülmesinde mutlaka kullanılması gerektiğini, daha önce bu dönemler için kullanılması gereken faiz farkı fonunun kaldırıldığını, bu fonun bir yerlerde uyutulduğunu belirtti

Öte yandan, Türkiye’den kaynaklı, sektöre yönlendirme açısından ülkede ciddi bir kaynağın olduğunu belirten Tulga, bu kaynağın çok hızlı bir biçimde kullanılması gerektiğini, hükümetin de bu iradeyi göstermesi gerektiğinin altını çizdi

yENİ BAKIŞ'tan Deniz ABİDİN'in haberine göre,Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Türk Lirasındaki değer kaybının ekonomik sıkıntıları artırdığını belirterek, alım gücünün ciddi anlamda düştüğünü söyledi. Tulga, “Sokaklar neredeyse boşaldı” diyerek, Türk Lirasının yarattığı kriz daha bitmeden faiz oranlarındaki artışla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Tulga, krizin çifteleştiğini ifade ederek, vatandaşın ikinci bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığına vurgu yaptı. Tulga, alım gücünün düşmesinden dolayı alışverişten gelirin olmadığını, geliri olmayan bir işletmenin ise diğer taraftan gelirinin yükseldiğini kaydetti.

“Gelir yok, ancak para maliyeti arttı”

“Hem Türk Lirasından kaynaklı gelir kaybı var hem de bankaların faizlere uyguladığı artış” diyen Tulga, bu noktada önemli olanın bu durumun üstesinden nasıl gelineceği olduğunu kaydetti. Tulga, bu durumun dünyada ekonomide en kötü kriz olarak tanımlandığını ifade ederek, gelirin olmadığını, ancak para maliyetinin arttığını söyledi.

“Önlem alınmazsa toptan iflaslar kaçınılmaz”

Tulga, şöyle devam etti, “Borç maliyeti artıyor. Geçtiğimiz salı günü Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak Başbakan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bugünü atlatma çerçevesinde ciddi anlamda fonlama olması gerektiğini belirttik. Düşük faizli kredilerin mutlaka açılması gerekmektedir. Bu çerçevede bir politika geliştirilmesi kaçınılmazdır. İnsanlar borç içinde kıvranıyor, borçlarını ödeyemiyor. Bu yapılamazsa ekonominin yüzde 90’ında tek tek değil, toptan iflaslar kaçınılmaz olacaktır. Durum ortada, buna karşı çıkacak biri olduğunu düşünmüyoruz.”

“İşsizlik yüzde 50’lere dayanabilir”

Hürrem Tulga, en kısa zamanda çok yaygın bir kredilenmenin yapılması gerektiğini belirterek, ekonominin yüksek faizli ve yüzde 30’ları aşan, 40’lara varan faizlerin ödenmesinin mümkün görünmediğini kaydetti. Tulga, önemli olanın bu kaynağın nasıl yaratılacağı olduğunu belirterek, bu kaynağın yaratılmaması durumunda işsizliğin yüzde 50’lere dayanacağını söyledi. Tulga, Merkez Bankasının kaynağı dışında kaynağın olmadığına vurgu yaparak, bu kaynağın bu dönemde faizlerin düşürülmesinde mutlaka kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Hürrem Tulga, daha önce bu dönemler için kullanılması gereken faiz farkı fonunun olduğunu ifade ederek, bu fonun kaldırıldığını kaydetti. Tulga, bu kaynağın Merkez Bankası dışında muazzam bir kaynak olduğunu ifade ederek, “faiz farkı fonu bir yerlerde uyutuluyor” diye konuştu.

“Önlem alınmazsa daha büyük felaketler yaşanabilir”

Tulga, sadece kaynak olarak Merkez Bankasının kaldığını belirterek, hükümetin bu iradeyi kısa sürede göstermesi gerektiğini söyledi. Tulga, ekim ayı itibariyle neredeyse Vakıflar Bankası dışında geriye dönük borçların faiz oranlarının yüzde 30’a kadar çekildiğini kaydetti. Tulga, “Önlem alınmazsa daha büyük felaketler yaşanabilir” diye konuştu.

Tulga, zamların kapıda olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki aylarda daha da fazla hayat pahalılığı ile karşılaşacağımızı kaydetti. Tulga, hayat pahalılığının yüzde 40’lara çıkmasının beklenildiğini belirterek, “insanların neredeyse hareket kabiliyeti kalmadı. Hükümette irade var mı yok mu tartışması yerine Merkez Bankasındaki kaynak mutlaka ekonomiye kazandırılmalıdır” diye konuştu.

“Ülkede sektörlere yönlendirme yapılacak bütçe var”

Tulga, ocak ayında yapılan seçim nedeniyle ve hükümetin kurulması ile birlikte geçen sürecin ardından bütçenin gecikilerek görüşüldüğünü anımsatarak, Türkiye kaynaklı olarak düşük kaynaklı kredi programı uygulandığı halde faizlerin yükselmesinden dolayı insanların bu krizi aşamadıklarını kaydetti. Tulga, Türkiye’den kaynaklı, sektöre yönlendirme açısından ülkede ciddi bir kaynağın olduğunu belirterek, bu kaynağın çok hızlı bir biçimde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Hürrem Tulga, “Şu anda yapılması gereken budur” diyerek, ülkede yoğun bir kriz ortamı yaşandığı halde hala kullanılan bir kaynağın olmadığını belirtti.