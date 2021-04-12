İstatistik Kurumu İle İş Kadınları Derneği Yetkilileri Toplantı Yaptı

ÖKSÜZOĞLU

İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurum Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu toplantıda, “Resmi İstatistik Program Taslağı”, Hanehalkı Bütçe Anketinin güncellenmesi ve kurumun kurumsal alt yapı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öksüzoğlu, Resmi İstatistik Programı’nın (RİP) yürürlüğe girmesiyle birlikte; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) istatistik anlamında ilk kez programlı ve planlı döneme geçileceğini kaydetti.

Öksüzoğlu ayrıca, Hanehalkı Bütçe Anketinin 1 Temmuz 2021- 30 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

CANDEMİR

Dernek Başkanı Selin Candemir ise, ülkedeki kadınların iş dünyasındaki ve toplumdaki yerlerini hak ettikleri seviyeye getirmek ve ülke ekonomisindeki katkılarını artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Candemir, 14 yıldır bu bağlamda faaliyetlerini artırarak, çeşitlendirerek ve güncelleyerek, çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Candemir, dernek olarak hayata geçirilen projelerle, pek çok kadının hayallerine ulaşma şansı yakaladığını, iş dünyasındaki kadının sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.