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İşte Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşı!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) araştırmacıları, Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşını belirledi.

16 Aralık 2021 Perşembe 20:15
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İşte Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşı!
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) araştırmacıları, Dünya'ya çarpma riski en yüksek göktaşını belirledi.

28 Ağustos 2021'de tespit edilen ve 2021 QM1 adı verilen göktaşı, 1302 nesnenin bulunduğu risk listesinde ilk sırada.

ESA, gezegene çarpma şansı sıfır olmayan, Dünya'ya yakın nesnelerin listesini tutuyor.

Birçok yeni asteroidin eklenmesi ve çıkarılması nedeniyle bu liste aslında epey hareketli.

Ancak bu yıl ilk kez iki asteroit birden tespit edildi ve onlarca takip gözleminden sonra bile listede kalmayı başardı.

Öte yandan 2021 QM1, listenin başında olmasına rağmen çok az bir risk teşkil ediyor.

Asteroidin en yüksek risk taşıdığı tarih, 2 Nisan 2052 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de Dünya'ya çarpma olasılığı 3 bin 322'de bir.

Başka bir deyişle göktaşının gezegenle çarpışmama olasılığı yüzde 99,9'dan daha yüksek.

Üstelik bilim insanları, çapı yaklaşık 50 metre olan göktaşının çarpışma durumunda bile çok fazla zarara neden olmayacağını söylüyor.

Buna göre göktaşının boyutu, 2013'te Rusya üzerinde atmosfere girerken beklenmedik bir şekilde patlayan göktaşıyla hemen hemen aynı.

Çelyabinsk bölgesinin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan meteor, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi ufak yaralar almıştı.

Meteor patlaması çarpıcı görüntüler de oluşturmuştu:

Risk listesinde yer alan diğer yeni asteroidin adı da 2021 GX9. Bu göktaşı QM1'den daha küçük ve 16 Nisan 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali 14 bin 534'te bir.

Uzmanlara göre bu tür asteroitlerden endişelenmeye gerek yok. Zira asıl tehlikeli olanlar, gökbilimcilerin tespitte zorlandığı kör noktalardan gelenler.

Şu anda Güney Yarımküre'deki gökyüzünün bazı noktalarında asteroitleri tarama kabiliyeti yeterince iyi değil. Ayrıca gökbilimciler Güneş yönünden gelen nesneleri tespit etmekte de zorlanıyor.

Rusya'yı 2013'te alarma geçiren göktaşı da atmosfere fark edilmeden girmişti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) şu anda bu sorunu çözmek için bir teleskop geliştiriyor.

NEO Surveyor adı verilen teleskop 2026'da fırlatılacak.

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