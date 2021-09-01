Künye
Kıbrıs 33
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi ne? İşte detaylar...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi...
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Alkollü koca dehşeti!
Alkollü koca dehşeti!

İşte Karpaz'da son durum!

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının düne göre kuzeye ilerleyerek KKTC kıyılarından daha  uzaklaştığını açıkladı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 14:33
451 Okunma
İşte Karpaz'da son durum!

 Müsteşar Aktunç, Kıbrıs’ı tehdit eden petrol sızıntısı hakkında son bilgileri Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) aktardı.
 “ÇEVRE DAİRESİ EKİPLERİ KARPAZ GÜNEY SAHİLLERİNİ TARAMAYA BAŞLADI… 2 SAATTE BİR SAHİLLER KONTROL EDİLECEK”
Büyük kütlenin kuzeye doğru gittiğini, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen küçük parçaların önlerine bariyerlerin konduğunu anlatan Aktunç, uydudan gözlemlerin yanı sıra Çevre Dairesi’nin Karpaz’daki ekiplerinin 3 araç ile bütün Karpaz güney sahillerini taramaya başladığını bildirdi.
Serhan Aktunç, gemilerin gözünden kaçan veya sahile yaklaşan bir atık ihtimaline karşı Çevre Dairesi ekiplerinin 2 saatte bir sahilleri kontrol edeceğini kaydetti.
“HAVA ŞARTLARI LEHİMİZE OLMAYA DEVAM EDİYOR”
“Hava şartları lehimize olmaya devam ediyor” diyen  Aktunç, petrol sızıntısında parçalanmalar ve dibe çökmeler meydana geldiğini anlattı. 
“SÜREÇ UZUN OLACAK… RAPOR DOĞRULTUSUNDA ORTA VE UZUN VADELİ PLANLARIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ”
Türkiye’den gelecek atık toplama gemileriyle bu atıkların çekileceğini kaydeden Aktunç, sürecin uzun olacağına dikkat çekti. 
 Gemiler ayrıldıktan sonra 2-3 ay boyunca Çevre Dairesi personelinin kontrollerini sürdüreceğini söyleyen Aktunç, “Daha sonra denizdeki ekiplerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ekiplerin  verecekleri  rapor doğrultusunda orta ve uzun vadeli planlarımızı ortaya koyacağız” dedi.
“1-2 GÜN TEMKİNLİ OLALIM”
“Karpaz bölgesinde denize girilmesinin sağlık açısından riski var mı?” sorusunu da yanıtlayan Serhan Aktunç, şunları kaydetti:
“1-2 gün biraz daha temkinli olalım. İzleyelim, önümüzü görelim, ona göre hareket edelim. Daha doğru olur diye düşünürüm. Denizlerimizde bir sıkıntı yoktur ama dibe çökmeler var, bu nasıl bir reaksiyona uğrayacak belli olmadığından dolayı 1-2 gün halkımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz.”

Son Güncelleme: 01.09.2021 17:03
Anahtar Kelimeler:
Serhan AktunçSuriyePetrol Sızıntısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üst Komite, 'Covid-19 Haftalık Salgın Raporu'nu yayımladı.
Üst Komite, 'Covid-19 Haftalık Salgın Raporu'nu yayımladı.
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Cypfruvex Ödemelerine Yarın Başlanacak
Cypfruvex Ödemelerine Yarın Başlanacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim