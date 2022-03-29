İşte o bakanlıklar...

Akaryakıttan, elektriğe, gıdadan temizlik ürünlerine, süt ürünlerinden alkol çeşitlerine kadar tüm ürünlere yapılan zamlara tepkiler sürerken, hergün saatlerce süren elektrik kesintileri ise vatandaşı bunaltıyor. Bir yandan üretim yetersizliğinden dolayı yapılan kesintiler sürerken, diğer yandan da devlet kurumu olan Maliye Bakanlığı'na bağlı Kıbrıs Türk Elektik Kurumu (KıbTek), yine diğer devlet kurumlarının elektriğini borcundan dolayı kesmeye başladı.

3 BAKANLIK ELEKTRİKSİZ...

Şu ana kadar Turizm Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın elektriklerinin kesildiği öğrenildi. Kesintileri MYK Haber’e değerlendiren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, 3 bakanlığın elektriğini kestiklerini doğruladı. Özkıraç, yapılan kesintilerin borç kaynaklı olduğunu dile getirirken aynı zamanda yarından itibaren elektrik kesintilerine durmadan devam edeceklerini de söyledi.

Kubilay Özkıraç açıklamasının devamında “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hiç kimsenin, hiçbir kurumun, hiçbir kuruluşun bu bir devlet dairesi de olabilir, hiç kimsenin imtiyaz sahibi olmasına müsaade etmeyeceğiz. Her tüketici kullandığı elektriği ödemek mecburiyetindedir. Yarından itibaren de elektriğini ödemeyenlerin elektriğini keseceğiz'' ifadelerini kullandı.

ELEKTRİĞE ZAM YAPILMIŞTI

Mart ayının başından itibaren geçerli olan tekli tarifede 0-250 Kw arasına kadar 98 kuruş olarak sabitlenmişti. Ancak her 250 kilovatta bir tarife ücret artırılacak. İkinci 250 kilovatta, yani 251- 500 kilovat arası tüketimde yeni birim ücretlendirmesi yaklaşık 3 katına çıkacak ve 2.7 liradan hesaplanacak. Ticari işletmelerin geneli ise, sınır olmaksızın her kilovat/saat için 2.7 TL ödeyecek

Ülkede, 250 kilovat/saat tüketim yapan kesimin yüzde 10'un altında olduğu, ortalama 4 kişilik bir ailenin aylık tüketiminin 600 kilovat/saatin üstünde olduğu belirtiliyor. Bu şartlarda hanelere gelecek elektrik faturasının en az 1000-1200 TL olacağı tahmin ediliyor.

KAYNAK: MYK Haber