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İşte PCR testi ücreti

Kara sınır kapılarında ibraz edilmesi zorunlu olan, Güney’de eğitim ve tedavi görenlerle çalışanlara ücretsiz yapılan PCR testi bu kategorinin dışında kalanlara 300 TL karşılığında yapılacak.

22 Haziran 2020 Pazartesi 13:03
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İşte PCR testi ücreti

Kara sınır kapılarında ibraz edilmesi zorunlu olan, Güney’de eğitim ve tedavi görenlerle çalışanlara ücretsiz yapılan PCR testi bu kategorinin dışında kalanlara 300 TL karşılığında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada, test yaptırmak isteyenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne başvuracağını, ödemenin de buraya yapılacağını söyledi.

Çaygür, yoğunluğa göre testlerin gün içinde ya da ertesi gün teslim edilebildiğini anımsatarak, PCR test sonuç kağıdının üzerine 300 TL’nin ödendiğine dair makbuzun çakılması gerektiğini kaydederek, vatandaşları makbuzu test sonucu ile birlikte taşımaları konusunda uyardı.

Müsteşar Çaygür, güneyde tedavi ve eğitim görenlerle çalışanların muafiyet belgesi olduğunu, onlara ücretsiz PCR testi yapılacağını anımsattı.

Çaygür, genetik laboratuvardaki çalışanların sayısını ve test kapasitesini artırdıklarını, test sayısını günde 200’lerden 600’lere çıkardıklarını belirtti.

Ali Çaygür, “Kapasitemizi artırdık. Dileyenler gidip Ayaktan Tanı Merkezi’nden testini yaptırabilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
PCR TestiKoronavirüsCoronavirüs
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Ertaç 2020-06-22 13:12:30

Sadece çalışanlar geçsin,gene tv lerde,radyolarda vaka sayısı duymak istemiyoruz.

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Vatandas 2020-06-22 13:19:49 @Ertaç

Malesef yakinda duyacagiz gibi gorunuyor ama bu sefer gecen seferki gibi ucuz atlatamayabilrizi gibime geliyor. Kemereli baglayin dalisa geciyoruz.

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Magusanin gargasi 2020-06-22 13:19:48 @Ertaç

Ben gezme da isterim be gardas..Nesden sen..

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ka 2020-06-22 14:03:43

devlet kaça aldın vatandaşa bu kadar test ücreti hele da pandemi testi ücreti.. 300 tl cik. yes be kakatecem

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