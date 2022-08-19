İşyerine gelen müşterinin çantasından para çaldı

Üç ayrı müşteriye kiraladığı araçlar karşılığında temin ettiği ücreti çalıştığı şirkete teslim etmeyen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’ndeki bir araç kiralama şirketinde çalışan M.B. (E-26)'nin , salı günü üç ayrı müşteriye kiraladığı araçlar karşılığında temin ettiği 600 Euro ve 160 Sterlin nakit parayı şirkete teslim etmeyerek, çaldığı tespit edildi ve tutuklandı.

-Müşteri olarak girdiği işyerinden telefon çaldı, tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine dün müşteri olarak giden V.K.M.’nin (E-24) ise, iş yerinde satılan Iphone XS marka cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Bahse konu kişi tutuklandı.

Ayrıca, Girne’de çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelen bir şahsın çantasından 50 Euro nakit parayı çaldığı tespit edilen A.K. (K-23) de tutuklandı.