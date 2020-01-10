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İtfaiyenin müdahalesi tepki çekti!

10 Ocak 2020 Cuma 16:44
İtfaiyenin müdahalesi tepki çekti!

Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda bir ağacın üstünde mahsur kalan kediye itfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak aşağıya indirmeye çalıştı.  Sıkılan suyun ektisi ile kedi ağaçtan aşağıya düşerek ayağını kırdı.

Öğretmenler kediyi ağaçtan indirmeleri için itfaiyeyi, aradıklarını ama merdiven koyarak alacaklarını düşündüklerini belirterek soğuk kış gününde ağacın üstündeki kediye tazyikli su sıkılmasını eleştirdiler. Olaya tanık olan öğretmenler, kediyi veterinere götürmek için aradıklarını ama bulamadıklarını dile getirerek itfaiye ekiplerinin kediye su sıkarak ağaçtan indirmeye çalışmalarını eleştirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
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vatandaş 2020-01-10 17:25:58

ulen gerizekalı...hayvancağız zaten orda mahsur kalmış, aşağı inmeye gorkar...senda hayvana su basan...allak akıl fikir versin sağa guspo beyinli.

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nmk 2020-01-10 17:37:06

bidahakine su harcamayın boşuna, taş atın ileri zekanızla...

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