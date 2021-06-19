İyiler ve kötüler

Savaştasınız…

Ve karşınızda bir ya da birden fazla insan bulunuyor…

Size silah doğrultmuşlar…

Tetiğe de basıyorlar…

Ne yaparsınız?

Herhalde o anda bir şişe rakı açıp, kavun – beyaz peynir diyerek; üzerine de cep telefonundan bir şarkı atıp, demlenemezsiniz değil mi?

Siz de sıkacaksınız!

Hem de tereddütsüz!

-*-*-

Sizi öldürmeye gelmişler!

Ellerinde silahlar!

Mermiler namluya sürülmüş!

Ne yaparsınız?

“Hoş geldiniz canlarım benim, buyurun birer sigara yakın” tavrını sadece aptal Hollywood filmlerinde görürsünüz!

Elinizde silah varsa, tabii ki siz de sıkarsınız!

-*-*-

Ama ne bileyim; mesela Kutlu Adalı gibi birini vurmazsınız…

Veya hayatımdaki en büyük şereflerden biri, O’nunla sohbet etmek, yemek yemek, kahve içmektir ki, Ahmet Sadi Erkurt’u öldürmek isteyemezsiniz…

Yatakta uyuyan, otomobilini garajına park etmeye çalışan Ayhan Hikmet’i, Muzaffer Gürkan’ı öldüremezsiniz…

-*-*-

Ya da, İzmir’de, HDP binasında, yarım domates, birkaç zeytin ve bir iki dilim ekmekle kahvaltısını yapıp mukavva bardaktan çay içen masum bir insanı, Deniz Poyraz’ı!

-*-*-

Evet, ülkeniz savaştayken siz kaçmaz ve savaşırsanız, kesinlikle kahramansınız da; Adalı’yı, Ahmet Sadi amcayı, Ayhan Hikmet’i, Muzaffer Gürkan’ı, daha nice masum insanı, Deniz Poyraz’ı, hatta ne bileyim mesela aklıma geldi Hrant Dink’i, Uğur Mumcu’yu öldürürseniz sadece “korkaksınız”…

-*-*-

Ama korkak veya kahraman olmak değil önemli olan.

Aynı zamanda siz, “kötü insanlarsınız”…

-*-*-

Geçtiğimiz Perşembe günü Danimarka – Belçika futbol maçını izlediniz mi?

Maçın 10’uncu dakikasında, tüm saha, tüm stat stop etti.

Herkes durdu.

Alkışlamaya başladı herkes.

Seyirci alkışlıyor, teknik heyet alkışlıyor, futbolcular, hakemler, herkes alkışlıyor.

Neden?

Çünkü bir maç önce sahada kalp krizi geçiren Christian Eriksen’in sırt numarası 10’du…

Herkes O’nu alkışlıyor…

“İyi ol, iyileş Eriksen” diye bağırıyor tüm stadyum…

Ne güzel insanlar, ne iyi insanlar.

-*-*-

İnsan sevgisi…

Saygı…

İyi insan olmak…

-*-*-

Kimse, siyasi görüşünden, düşüncesinden, inancından, renginden, ırkından, cinsel yöneliminden dolayı başkasının saldırısına uğramamalı…

Avrupalılar bunu bizim gibi Doğulu cahillere göre çoktan başarmışlar…

-*-*-

Biz, hala karanlık devirlerde, karanlık insanların kurulu düzenlerinin değişmemesi için “milliyetçilik” adını verip insan katletmelerini izleyen zavallılarız.

İzliyoruz ve sesimizi de çıkarmıyoruz.

-*-*-

Kutlu Adalı’nın katillerini biliyoruz.

O katiller, o generaller, polisler, komutanlar, özel harpçiler ve varsa tetikçileri, Adalı’yı neden vurdu sizce?

Türk ulusunu tehlikeye attığı için mi?

Ne yaptı Adalı?

Birini mi öldürdü?

Elinde silah, kendisini vuran katillere ateş mi açıyordu?

-*-*-

O katiller “iyi insan” olamaz!

Kötüdürler.

Adalı’nın katillerine “iyi insan, milliyetçi” gözüyle bakan da “kötü insan”dır.

-*-*-

Bana Türklük, Türkçülük, milliyetçilik martavalıyla gelmesin kimse sakın!

-*-*-

Annesi, HDP İzmir binasında çalışıyormuş…

O gün hastaymış.

Kızı gitmiş yerine…

Ve gelmiş bir Korkut Eken ya da Mehmet Ağar veya ne bileyim Galip Mendi beyinli “adam müsveddesi”, o masum kadını vurmuş!

Ne olmuş?

Şimdi kahraman mı milliyetçi racona göre?

Türkiye’de Türk milliyetçiliğinin bekası mı kurtuldu?

-*-*-

Yazıklar olsun.

Bu cinayeti kınayamayanlara yazıklar olsun, yuh olsun!

Bu cinayete lanet okuyamayana yazıklar olsun, yuh olsun!

En az o saman beyinli iğrenç katil kadar katildirler…

-*-*-

Kutlu Adalı cinayetinin çözülmesi adına kılını kıpırdatmayanlar da; en az Adalı’yı öldürenler, ölüm emrini verenler, ölmesini isteyenler kadar katildirler…

-*-*-

Çünkü Kutlu Adalı, “iyi bir insandı”…

Katilleri, “kötü insan”…

Katline seyirci kalanlar da kötü…

Katillerin yargılanması adına kılını kıpırdatmayanlar en kötü…

-*-*-

Bir bir daha iki kadar net ve açıktır bu durum…

-*-*-

Kıbrıs’ın Türk toplumu içerisine çöreklenmiş, yıllardır karanlık işleri örgütleyen, çözümsüzlüğü körükleyen, çözüm karşıtı olan ve çözüm yanlısı herkesi tehdit edip, ekmeksiz bırakıp, korkutup ya da Kutlu Adalı gibi vurup öldürenlerin kim ya da kimler olduğu az çok biliniyor.

-*-*-

Onlar, kötü insanlardır.

Ama onların bilinmesinin ötesinde, cezalandırılmaları adına; “siyasetçi” hatta “devlet adamı” endamı ile kılını kıpırdatmayanlardır asıl kötü insan.

Bu da böyle biline!

Ve bize, iyi insanlar lazımdır…

Bunu da herkes iyi göre!