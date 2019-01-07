İzcan açık kalp ameliyatı oldu

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün açık kalp ameliyatı oldu.

Aralık ayında kontrol amaçlı hastaneye giden İzcan anjiyo olmuştu.

4 DAMARI AÇILDI

Haber Kıbrıs'ın İzzet İzcan'ın yakınlarından edindiği bilgiye göre; Öğle saatlerinde ameliyattan çıkan İzcan, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde iki gün müşahede altına alındı.İzcan’ın 4 damarının açıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.