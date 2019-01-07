Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
banner40

İzcan açık kalp ameliyatı oldu

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel (BKP) Başkanı İzzet İzcan, açık kalp ameliyatı oldu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:34
İzcan açık kalp ameliyatı oldu

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün açık kalp ameliyatı oldu.

banner41
Aralık ayında kontrol amaçlı hastaneye giden İzcan anjiyo olmuştu.

4 DAMARI AÇILDI

Haber Kıbrıs'ın İzzet İzcan'ın yakınlarından edindiği bilgiye göre; Öğle saatlerinde ameliyattan çıkan İzcan, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde iki gün müşahede altına alındı.İzcan’ın 4 damarının açıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BKPİzzet İzcanAçık Kalp AmeliyatıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-01-07 18:20:46

Geçmiş olsun siyaseti siyaset için yapan Sn. İzcan. Onlar gibi olsaydınız onların tedavi gördüğü hastahanelerde tedavi olacaktınız. Iyi ki onlar gibi değilsiniz. Geçmiş olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsmail özer 2019-01-07 18:50:11

Acil şifalar diliyorum geçmiş olsun başkan inşAllah bir an önce sağlığına kavuşursun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bulut Akacan tutuklandı!
Bulut Akacan tutuklandı!
Tatar: KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor
Tatar: KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim