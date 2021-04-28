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İzcan, Bahçeli'nin ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’deki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Mustafa Akıncı’yı hedef alan sözlerini kınadıklarını belirtti.

28 Nisan 2021 Çarşamba 16:26
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İzcan, Bahçeli'nin ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’de siyaset sürdüren bir partinin Genel Başkanı, Kıbrıs Türk insanına ve onun Cumhurbaşkanlığı görevine getirdiği Mustafa Akıncı’ya, ağıza alınmayacak küfürlerle saldırması kabul edilmez” diyerek, yapılan küfür dolu açıklamaları, aynen kendisine iade ettiklerini kaydetti.

Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların ana yurdu olduğunu ifade eden İzcan, “Dün Anayasa Mahkemesi Başkanına, bugün Sayın Akıncı’ya, yarınsa başka bir yöneticimize saldırarak, verilmek istenen mesaj, buraların kendilerine ait olduğudur ve her istediklerini yapabilecekleri imajıdır” ifadelerini kullandı.

BKP Genel Başkanı İzcan, UBP-DP-YDP hükümetine çağrıda bulunarak, Devlet Bahçeli’nin istenmeyen kişi ilan edilmesi ve ülkemize girişinin yasaklanmasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeliİzzet İzcan
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