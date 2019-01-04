İzcan bugün by-pass olacak

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Geçmiş olsun Sn. İzcan. Milliyetci ve Tüm düşmanı geçinen siyasiler Rum tarafınsaki Amerikan Kalp Hastahanesine yüzbinler harcıysrak şifa buluyor. Rum'dan beslenir iftirası alan siz ise hem de kalp&damar sorununda bile o meşhur Amerikan hasyahanesinden hızmet almayı bile aklınızdan geçiriyorsunuz. Zengin siyasilerimizin tenezzül etmeyip güvenmediği Devlet Hastahanemizde ameliyat oluyorsunuz. Onlar Amerika'da, Türkiyenin en iyi hastahanelerinde, NearEast'de veya Tüm tarafında.
Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az!
Ben daha ne deyim!...