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İzcan bugün by-pass olacak

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan bugün by-pass ameliyatı oluyor

04 Ocak 2019 Cuma 11:01
İzcan bugün by-pass olacak

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Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı  İzzet İzcan’a geçen hafta yapılan anjiyonun ardından, bugün by-pass yapılacağı bildirildi.

İzcan'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde by-pass olacağı öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 04.01.2019 14:06
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiAmeliyatBy-passİzzet İzcanBKP
Yorumlar
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Doğru Söz 2019-01-04 11:30:13

Geçmiş olsun Sn. İzcan. Milliyetci ve Tüm düşmanı geçinen siyasiler Rum tarafınsaki Amerikan Kalp Hastahanesine yüzbinler harcıysrak şifa buluyor. Rum'dan beslenir iftirası alan siz ise hem de kalp&damar sorununda bile o meşhur Amerikan hasyahanesinden hızmet almayı bile aklınızdan geçiriyorsunuz. Zengin siyasilerimizin tenezzül etmeyip güvenmediği Devlet Hastahanemizde ameliyat oluyorsunuz. Onlar Amerika'da, Türkiyenin en iyi hastahanelerinde, NearEast'de veya Tüm tarafında.
Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az!
Ben daha ne deyim!...

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