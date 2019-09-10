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İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

10 Eylül 2019 Salı 15:35
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da ve Girne’de 5-6 Eylül’de denetimler gerçekleştirildi.

Polis denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişiyi tutukladı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nda, dün D.M.(K-43), tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 29.100 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. D.M hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ercan Havalimanında dün  S.A.(E-34) da, tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 30.000 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

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