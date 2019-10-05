İzinsiz ikamet eden 4 kişi ve ihraç için aranan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün gece 22.00-01.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 26 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken, KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 4 kişi ile KKTC’den ihraç edilmesi için aranan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde, kontrol edilen 700 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 115’i çeşitli suçlardan rapor edildi.