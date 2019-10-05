İzinsiz ikamet eden 4 kişi ve ihraç için aranan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün gece 22.00-01.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edildi.
Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 26 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken, KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 4 kişi ile KKTC’den ihraç edilmesi için aranan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde, kontrol edilen 700 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 115’i çeşitli suçlardan rapor edildi.
Kıbrısta işte sayenizde bitti öğrencide gelmez yıllık 30 35 bin tl kiralık evleri emlakçılarda garagözler şeytan gibi havadan para kazanmak için bin dalevere çevirirler bide bu yeni girişlerde çıkan 3 ay gel bidaha 3 ay türkiyede kal ondan sonra bizim insanımızda utanma yokki adamlar garasal her türlü lafı söyler ama gene kıbrısa yapışırlar özellikle bu arap hatay antep Amman anam rezilde ne rezil bide kıbrıs diline özenip konuşmaya çalışan tam davarlar gece kulüp pezevenglik ve taksicileri seyyar katoluklu bunlarda insanım diye geçinen beşkuruş etmezler galerici hataylı lefkoşada arabaları hurda temizler siler parĺatir 10 örnek alır 20 25 bin tl iteler arabayı araç motor arza verir bir kaç gün sonra ikinci El almasaydın aslan kesilir kktc vatandaşı ya onun için kansız pislik şerefsizler