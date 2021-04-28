JAPONYA vs KKTC

Esnaflar sabah saatlerinde pandemi sürecinde alınan kararlar sonucunda pek çok iş yeri ve çalışanın mağdur edildiği gerekçesiyle Bakanlar Kurulu’nu mahkemeye verdi…

Dünyanın başka bir ülkesinde esnaflar bu gerekçeler ile kendi ülkelerinin Bakanlar Kurulu’nu mahkemeye verseydi o hükümet çoktan düşerdi…

Hatta düşmekle de kalmaz bir de soruşturma üstüne soruşturma açılırdı…

Hatta ve hatta soruşturma bir yana toplumun her kesimi tarafından linç edilirlerdi…

Japonya’da bu olay olsa o Bakanlar Kurulu toplu harakiri yapardı…

Ortalık kan revan…

Ama KKTC’deyiz…

Japonya nere Kıbrıs nere…

Bizim coğrafyada olmaz böyle şeyler…

Hatta bir de üstüne haklı çıkar bizim siyasilerimiz…

Bir dokunur bin ah işitirsin karşılığında…

Hak verirsin “Adamlar ne yapsın yahu?” deyip kendini suçlarsın…

***

50 bin kişi işsiz kalmış, market fiyatları ikiye katlanmış, dükkânlar bir bir kapanmış…

Turizm çalışanlarının hala daha büyük çoğunluğu evlerinde iş yerlerinin açılmasını beklemiş…

Sektörü kapanan çalışanlar (ama aslında çalışmayanlar) 1,500 TL destek ödemelerini aylardır alamamış…

Veya KKTC’de insanlar evden atılıp sokakta kalmış…

Çocuklarına bir ekmek alacak parası olmamış…

Başkalarının yaptığı gıda yardımlarıyla insanlar hayatta kalmaya çalışmış…

Banka borçları yüzünden evlerine hacizler gelmiş…

Ve hatta evinde ısınabilmek için kömür yakarken zehirlenip ölmüş…

Kimin umurunda?

Biz kurultayların derdine düşelim, genel başkanlık için kavga edelim, beş ay geçmesine rağmen görevden alma ve atamalarla ‘Eşi dostu devlet memuru yapalım’ın derdindeyiz…

BRAVO!

Çünkü Japonya’da değil KKTC’deyiz!

***

Bundan sonra KKTC’de Covid-19 Pandemisi nedeniyle “Sokağa Çıkma Yasağı” olduğuna beni bir Allan’ın kulu inandıramaz!

Dün gece trafik sesinden evde oturulmuyordu bile!

Herkes sokakta maşallah…

Bakanlar Kurulu bu sokağa çıkma yasağı işini artık kâğıt üstünde sonlandırmalı…

Kâğıt üstünde diyorum çünkü yasağı zaten uzun bir zamandır takan yok!

Yasağı takan olmadığı gibi denetleyen hiç yok!

Zorlamanın manası yok…

***

Bu arada yarına kadar Türkiye’den kaynak gelmezse kamu maaşları ödenemeyecek…

Maliye’nin kasası tam takır…

Memuru bu ay da yine bir korku sardı…

Dualar yükseliyor güzel memleket KKTC’den “Allah’ım inşallah Türkiye’den para gelir” diye…

“İnşallah” diyelim bizde…