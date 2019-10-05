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Kaçak çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı

(Kamalı Haber) - Haspolat’ta faaliyet gösteren Tüf-ekçi Ltd. isimli şirkette ikamet izinsiz ve kaçak olarak çalıştığı tespit edilen zanlılar Hasan Körkuyu ve Mehmet Ali Güler suç üstü tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. 

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:40
Kaçak çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır huzurda bulunan zanlılar Hasan Körkuyu ve Mehmet Ali Güler'in çalışma izinleri bitmesi üzerine yasal süre içinde ülkeden çıkış yapmayarak ülkede ikamet izinsiz olarak kaldıkları ve çalışmaya devam ettiklerinin tespit edildiğini ve suç üstü tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili zanlıların çalıştığı firma olan Tüfekçi LTD ile zanlıları sorgulandığını ve ifadeler alındığını, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Körkuyu şirketin 5 ay önce evraklarını çalışma izni için aldığını ama akıbetinin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Zanlı Güler pasaportum alındı çalışma iznim yapılacak diye 10 ay oldu. 2 yıldır evime gidemiyorum pasaportum ve kimliğim şirkette ded.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 

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Anahtar Kelimeler:
KaçakHaberIzinsiz Ikamet
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Gelincikli 2019-10-05 13:01:10

Atın 3 sınıf deme bu insanlar ekmeğinin peşinde garasal türkiye diye ellibin laf edersiniz türkiyeden para para diye geberirsiniz siz ne biçim bir türk düşmanısınız yazıklar olsun

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