Kaçak et zanlısına 3 gün tutukluluk!

(Kamalı Haber) - Güney Kıbrıs’tan almış olduğu kaçak etleri ülkemize sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Yaşar Akar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı Yaşar Akar’ın 20 Eylül tarihinde saat 13.00 sıralarında Kermiya Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak istediği sırada kullanımında bulunan EZA 958 plakalı araç içerisinde Gümrük ekiplerince yapılan kontrolde aracın bagaj bölümünde Gümrüğe beyan edilmemiş 350 kg kemiksiz dana eti ve 90 kg kuzu bannası tespit edildiğini söyledi. Polis söz konusu etlerin imha edilmek üzere Lefkoşa Belediyesine teslim edildiğini zanlıya ise ceza kesildiğini ancak cezayı ödeyemeyecek olduğundan hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve zanlının beyanları ışığında aranan bir şahsın olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz verilen zanlı pişman olduğunu ve kandırıldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.