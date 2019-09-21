Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...

Kaçak et zanlısına 3 gün tutukluluk!

Güney Kıbrıs’tan almış olduğu kaçak etleri ülkemize sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Yaşar Akar tutuklandı

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:38
Kaçak et zanlısına 3 gün tutukluluk!

(Kamalı Haber) - Güney Kıbrıs’tan almış olduğu kaçak etleri ülkemize sokmaya çalışırken yakalanan zanlı Yaşar Akar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı Yaşar Akar’ın 20 Eylül tarihinde saat 13.00 sıralarında Kermiya Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak istediği sırada kullanımında bulunan EZA 958 plakalı araç içerisinde Gümrük ekiplerince yapılan kontrolde aracın bagaj bölümünde Gümrüğe beyan edilmemiş 350 kg kemiksiz dana eti ve 90 kg kuzu bannası tespit edildiğini söyledi. Polis söz konusu etlerin imha edilmek üzere Lefkoşa Belediyesine teslim edildiğini zanlıya ise ceza kesildiğini ancak cezayı ödeyemeyecek olduğundan hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve zanlının beyanları ışığında aranan bir şahsın olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz verilen zanlı pişman olduğunu ve kandırıldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Son Güncelleme: 21.09.2019 11:44
Anahtar Kelimeler:
TutukluEtKaçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim grevine öğrencilerden destek
İklim grevine öğrencilerden destek
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim