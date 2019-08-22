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Kaçak zanlıya bir gün tutukluluk

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:30
Kaçak zanlıya bir gün tutukluluk

 Lefkoşa’da Abdi Çavuş Caddesi üzerinde yapılan polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Awais Khursheed, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Mehmet Şener, olayla ilgili bulguları aktardı. Şener, huzurda bulunan zanlı Awais Khursheed’in 21 Ağustos tarihinde Lefkoşa'da, Abdi Çavuş Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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Anahtar Kelimeler:
KaçakZanlıTutukluHaberKıbrıs
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