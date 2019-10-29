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Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak

29 Ekim 2019 Salı 17:22
Kaçaklar hakkında ihraç işlemi başlatılacak

Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Kenan Aktaş, Ali Balcı ve Folorent Mhube dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. 

 Polis memuru Süleyman Talu, zanlıların önceki gün girnede gerçekleştirilen rutin kontrollerde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, zanlı Ali Balcı’nın 5 Aralık 2018, Florent Mhube’nin 28 Mayıs 2018 ve Kenan Aktaş’ın 1 Ağustos 2019 tarihinden beridir ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını ifade etti.

Zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatacaklarını kaydeden Talu, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı alan zanlılar ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçaklar
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