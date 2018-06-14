Kadın direndi, şiddete yenildi

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Kız kardeşinin evinde eniştesi tarafından saldırıya uğrayarak tecavüze uğrayan 26 yaşındaki Y.R.’nin şikayeti üzerine tutuklanan Atamurat Orunov aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Orunov, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde polis birçok ifade temin ederken, doktor raporunu da mahkemeye sundu.

Mahkeme, zanlının ülkede çalışma izinli olarak kaldığına dikkati çekerek, Orunov’un yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine karar verdi.

Boğuşma yaşadılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ahmet Kavan mahkemede verdiği ifadede zanlı Atamurat Orunav’ın ‘Tecavüz’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Ahmet Kavan, olayın Lefkoşa Küçükkaymaklı bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Kavan, zanlı ve ablası ile aynı evde kalan Y.R.’nin uyuduğu bir sırada eniştesi tarafından saldırıya uğradığını ve direnmesine rağmen şiddet görerek tecavüze uğradığını kaydetti.

Kavan, tecavüz esnasında zanlı ile R.Y. arasında boğuşma yaşandığını, bu sırada R.Y.’nin zanlının sırtının tırnak izleri ile dolu olduğunu belirterek doktor raporuyla bunun teyit edildiğini söyledi.

Müebbet hapisliği var

Olayın ardından zanlının evden kaçtığını, müşteki Y.R.’nin polise giderek şikâyetçi olduğunu anımsatan Kavan, zanlı Orunov’un eve döndüğü esnada yakalandığını kaydetti.

Yapılan soruşturmada, zanlı Orunov’un işlediği suçu itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini belirten Kavan, soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun ise müebbet hapis öngördüğünü kaydetti.

Kavan, zanlının Türkmenistan vatandaşı olduğunu ifade ederek, ülkede çalışma izinli olarak kaldığını yargılanmadan kaçmasının önlemek için 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.