"Kadınlarımız bir gün değil her gün hatırlanmalı"

Eşi Emine Pilli ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı paylaşan Ali Pilli, kadına şiddetin son bulmasına vurgu yaptı.

PİLLİ'NİN MESAJI ŞU ŞEKİLDE:

Hayatımızın her alanında yanımızda olup hayatımızı kolaylaştıran ve güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar, kadına karşı şiddetin son bulması için bu günün bir dönüm noktası olmasını dilerim.

Ayrıca kadınlarımızın yalnızca bir gün değil, her gün hatırlanması ve hak ettikleri değeri görmelerini temenni ederim.

Gündem Kıbrıs - Sosyal Medya / BAHAR SANCAR