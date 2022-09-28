Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
banner107

Kalecik'te korkutan yangın!

Kalecik'te 5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken kumaşların tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 15:56
327 Okunma
Kalecik'te korkutan yangın!



Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

28.09.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kalecik’te Şelale Sokak üzerinde bulunan Tarık ÇETİNKAYA’ya ait ikametgahın yatak odası içerisinde beş yaşındaki çocuğunun çakmak ile oynadığı sırada kumaşların tutuşması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; yatak odasında bulunan bir adet yatak ve muhtelif kıyafetler, mutfak kısmında bulunan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, gazocağı ve muhtelif mutfak dolapları ve mutfak eşyaları ile bir adet cep telefonu yanarak, evin duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi bir armağan"
"Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi bir armağan"
Bir haftada 378 pozitif vaka!
Bir haftada 378 pozitif vaka!
İskele - Ardahan yolunda araç yangını!
İskele - Ardahan yolunda araç yangını!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim