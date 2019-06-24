Kalecik yolunda ilginç kaza!

Kalecik virajı olarak bilinen yerde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Pazar günü yaşanan kazada Kalecik virajı yakınlarına yol içerisine bırakılan tekne kazaya neden oldu. Herhangi bir uyarı levhası olmadan yol içerisine bırakılan tekne nedeniyle yavaşlayan bir araca arkadan gelen ikinci bir araç çarptı.

Yaşanan kaza nedeniyle yaralanan olmazken olay sosyal medyada paylaşıldı



Sosyal medyada yapılan paylaşım şöyle: "Biraz önce başımızdan gecen bir olayı anlatayım. Pessss dedirten ve bunun sadece bizim memleketimizde KKTC de olacağını dusunduğüm bir olay. Neden mi çünkü akla ve mantığa asla sığmayan birşey. Saat 16:00 civarinda annem,babam ve ben magusaya gitmek için yola çıktık. Yolda güle oynaya giderken kalecik virajı diye adlandırılan K-Pet dolum tesislerinin yakınında hangi akla ve mantığa sığdığını halaaaa daha anlamadimm, adamın biri yolun içine bir sandal bırakmış ve gitmiş. Bende ilerken önümde 3 araç vardı. Herkes ne olduğunu anlayana kadar frene bastı tabiki bende. Çok yavaş olmama rağmen önümdeki araca vurmamak için aracın frenine sonuna kadar bastım ve vurmaktan son anda kurtuldum derken arkamdan gelen araç duramadi ve bize çarptı. Cam patlati araçta her yanimiz doldu, zarar ziyan oldu. Çok şükür kiiii bize birşey olmadı. Çok şükür ki arkamdan gelen araç hızla gelmedi çünkü bizi tarlaya savuracakti. Bunlar için tabiki şükrediyorum. Amaaaaa oo sandalın sahibi biz kaza yaptıktan sonra gelmesi ve hiçbirşey yokmuş gibi sandalini alıp gitmeye çalışması veeeee uyardiğimda da hakliymis gibi kendini savunması ve mantıksız bahaneler bulması beni cildirtti açıkçası. Bir kez daha anladım kiii insanlar çok bencil ve saygısız. Anayolun içine sandalı çöz ve bahaneler uydur. Çok ama çok saçma. Kimseye birşey olmadı evet amaaa olabilirdi. Lütfen yahuu lütfen biraz mantıklı olalım ve ders alalım. Bu kazalar yüzünden kaç kişi can verir. Böyle saçma sapan ihmalkarlik olmaz olmamalı daa.. Allahıma şükür iyiyiz.