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Kalender: “İhtiyaç 22 bin ünite kan, toplanan 16 bin”

Kalender: “KKTC’de yıllık kan ihtiyacı 20-22 bin ünite, toplanan ise 16 bin. 128 kurum ve kuruluş ziyaret edildi, 2 bin 800 kişiye eğitim verildi ve 34 kan bağışı kampanyasında 1161 ünite kan toplandı”

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:08
Kalender: “İhtiyaç 22 bin ünite kan, toplanan 16 bin”
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Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı arasında 2016 yılında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, KKTC’de güvenli ve düzenli kan bağışını sağlamak üzere başlatılan Kan Bağışçısı Kazanım Destek Programı, bugün düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alan tanıtım toplantısına, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kızılay yetkilileri katıldı.

KALENDER: “İHTİYAÇ 20-22 BİN ÜNİTE, TOPLANAN 16 BİN”

Etkinlikte, Kan Bağışçısı Kazanım Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Birim Yöneticisi Dr. Metin Kalender,  işbirliği protokolü çerçevesinde bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kalender, KKTC’de toplanan yıllık 16 bin ünitenin ihtiyacı karşılamadığını kaydederek, istatisitiki bilgi olmamakla birlikte 20-22 bin arasındaki rakamın ülkenin kan ihtiyacını karşılayacağını saptadıklarını belirtti.

Program kapsamında kan bağışçılarına ulaşmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na otobüs bağışladıklarını belirten Kalender, eğitim faaliyetleri sürdürüldüğünü, kurum ve kuruluşlarla protokol faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, bağış kampanyaları düzenlendiğini ve bunun sonucunda kan bağışının arttığını ifade etti.

1161 ÜNİTE KAN

Kalender, 128 kurum ve kuruluşun ziyaret edildiğini, 2 bin 800 kişiye eğitim verildiğini ve 34 kan bağışı kampanyasında 1161 ünite kan toplandığını belirtti.

ULUBAY: “BİR MİLAT… 9 AYDA ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDIK”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Ulubay, KKTC’de bir miladın gerçekleştirildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun Kızılay’la 1960’lı yıllarda tanıştığını kaydeden Ulubay, Kızılay’ın Kıbrıs Türkü’nün var olmasında ve moral motivasyonunu yüksek tutmasında önemli rol oynadığının altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak 9 ayda önemli işler başardıklarını söyleyen Ulubay, amaçlarının insanların acısını dindirmek, göz yaşını azaltmak, güçlü sosyal yapı ve devlet yapısı oluşturmak olduğunu vurguladı.

KINIK: “İYİ MESAFE ALDIK”

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise kendi ayakları üzerinde duran KKTC ve onun ulusal derneği olan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı tanıtmak amacıyla uluslararası platformlarda insancıl faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Kınık, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Arakan, Suriye ve Somali’ye yardım yetiştirerek, Kıbrıs Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu dünyaya gösterme konusunda iyi mesafe aldıklarını belirtti.

Kınık, KKTC’de düzenli ve güvenli, ihtiyacı karşılayacak kan temini için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Kınık,  KKTC’de insani yardım, afet ve halk sağlığında toplumsal mukavemeti artırmak için planlar yapıldığını, bu kapsamda profesyonel depo inşaatı projesinin devam ettiğini, afet bilincini oluşturmak ve afetlere hazır toplum olmak amacıyla Kızılay eğitimlerinin verileceği Gençlik Kampı inşa edileceğini kaydetti.

Kınık, KKTC delegasyonunu merkezden personelle güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.
 

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