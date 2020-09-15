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Kalfaoğlu ailesinin acı günü

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ve Anestezi Uzmanı Hamit Kalfaoğlu'nun annesi Ayşe Kalfaoğlu hayatını kaybetti

15 Eylül 2020 Salı 09:02
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Kalfaoğlu ailesinin acı günü

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ile Anestezi Uzmanı Hamit Kalfaoglu'nun annesi Ayşe Kalfaoğlu vefat etti.

Emekli öğretmen ve çevresi tarafından çok sevilen bir isim olan Ayşe Kalfaoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayşe Kalfaoğlu'nun ölümünü Anestezi Uzmanı oğlu Hamit Kafaoğlu sosyal medyadan duyururken, emekli ögretmen Ayşe Kalfaoğlu'nun vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Hamit Kalfaoğlu’nun duygusal paylaşımı;

“Bu acının tarifi yok. En iyi arkadaşımızı, canımız annemizi bugün kaybettik. Tüm hayatını bu ülkeye 10' larca yetenekli beyin yetistirmeye adadın.. Yerin hiçbirzaman dolmayacak güzel insan.Cennet mükemmel bir ruh daha kazandı. Işıklar yoldaşın olsun annem." 

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