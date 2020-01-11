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Kalın, Jeffrey'le görüştü

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:35
Kalın, Jeffrey'le görüştü

 TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün görüştü.
Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.
Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.
Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ile bölgedeki diğer önemli gelişmeler gündeme geldi.
Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
İdlib'teki çatışmaların artmasıyla ortaya çıkan insani kriz ve göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi.
Suriye siyasi sürecinin başarıya ulaşması için Anayasa Komitesi çalışmalarına ve özgür, adil ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesine uluslararası toplumun daha fazla destek vermesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
Görüşmede ayrıca, DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının yeni çatışmalar ve radikalleşmeyi arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.

Anahtar Kelimeler:
KalınJeffrey
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