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Kamacıoğlu, Sanayicinin önünü açacak önemli bir protokole imza attı!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu beraberindeki heyetle Antalya’da bir dizi temaslarda bulundu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 17:12
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Kamacıoğlu, Sanayicinin önünü açacak önemli bir protokole imza attı!

Ali Kamacıoğlu’nun ilk durağı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bahar ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri oldu.  Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde geçen görüşmede Antalya OSB ile KTSO arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, işbirliğinin arttırılacağı ve ortak adımlar atılacağı müjdesi verildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahar,  OSB yasasının geliştirilmesi, KTSO personeline eğitim verilmesi gibi önemli konuları da içeren kapsamlı bir protokolün imzalandığını açıkladı. KTSO Başkanı Kamacıoğlu, mevcut yasanın sanayiciye sanayi bölgelerinin yönetimi konusunda yetki vermediğini ve mevcut sorunların çözülmesi için  yasanın biran evvel güncellenmesi gerektiğini söyledi. İmzalanan protokolle Kıbrıs Türk Sanayicisinin önündeki engellerin kısa vadede kaldırılabilmesi büyük bir adım atılmış olduğuna dikkat çekti.

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