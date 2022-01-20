Kamacıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ile görüştü

Oldukça yapıcı ve olumlu geçen görüşmede Kuzey Kıbrıs İhracatının daha da gelişmesi için 2022 yılı içerisinde atılacak adımlar ve yapılacak etkinlikler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda günün anısına karşılıklı olarak anı hediyeleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sn. İsmail Gülle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

TİM Başkanı Sn. İsmail Gülle: Kıbrıs Türk Sanayi Odası Ali Kamacıoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. TİM KKTC Ofisimizin faaliyetlerini, KOBİ’lerimizin eğitimi ve 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihracatının daha fazla artırılması için önemli konuları değerlendirdik.