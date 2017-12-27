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Kameralar mercek altında

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Gazimağusa’da Big Boss isimli iş yerinin yakılması ve bir kişinin yanarak öldüğü olayla ilgili polisin oluşturulduğu özel ekiple devam ediyor. Ethem Demir ve Ali Demirbağ ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:16
Kameralar mercek altında
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Gazimağusa’da 11 Aralık’ta ülke genelinde infiale neden olan Big Boss isimli iş yeri, 4 aracın kundaklanması ve iş yerinde 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin yanarak ölmesi ile ilgili olayı ile ilgili polisin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Polis, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da birçok yeni kamera görüntüsüne ulaştı, şüpheli olarak görülen bazı kişilerden yeni ifade temin etti.

Polis, kundaklama olayı ile ilgili 14 Aralık tarihinde Girne’de Ali Demirbağ ve Ethem Demir’i tutuklayarak aleyhlerinde 8’er gün ek tutukluluk emri almıştı.

Polis, alınan tutukluluk süresinde zanlı Demirbağ ve Demir’i olaya bağlayan yeni birçok emare ve bilgiye ulaştı.

Aleyhlerinde alınan 8’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, olayın ciddiyetine dikkati çekerek polisin 8 günlük tutukluluk süresini iyi değerlendirdiğine dikkati çekerek, olayın aydınlatılması için zanlıların 8’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Olay anımsatıldı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Rezvan Kaçar, Ali Demirbağ ve Ethem Demir’in “Adam öldürme”, “Kundaklama” ve ““Kasti hasar” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Müfettiş Rezvan Kaçar, 11 Aralık tarihinde Salamis yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren Big Boss isimli iş yerinin saat 03.55 sıralarında yanıcı madde dökülerek yakıldığını anımsattı.

Kaçar, kurulan bir özel ekibin geniş çaplı soruşturması sonucu zanlıların 14 Aralık tarihinde mahkeme emri ile tutuklanarak 15 Aralık’ta mahkemeye çıkarıldıklarını ve 3’er gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Alınan tutukluluk süresinde, incelenen kamera görüntülerinde zanlı Ali Demirbağ’ın Big Boss isimli iş yeri yakınlarında aracı ile görüldüğünü ifade eden Müfettiş Kaçar, alınan tekerlek izleri ile Ali Demirbağ’ın araç tekerleğinin birebir uyuştuğunu kaydetti.

İzlerin usulüne uygun incelendiğini ifade eden Rezvan Kaçar, incelenen görüntülerde zanlı Demirbağ’ın olayın ardından kaçarken görüntülerde tespit edildiğini anlattı.

Soruşturmayı yürüten Kaçar, tutukluluk süresinde Ethem Demir’in itirafı doğrultusunda olay gecesi Ali Demirbağ’ın giydiği kıyafetleri kaldığı yurtta sakladığını söylemesi üzerine, arama yaptıklarını söyledi.

Kaçar, Demir’in Girne’de kaldığı öğrenci yurdunda gerçekleşen aramada Demirbağ’ın giydiği kıyafetleri bir poşet içinde bularak emare aldıklarını ifade etti.

Yeni kamera görüntüleri tespit edildi

Meydana gelen her iki kundaklama olayının aydınlatılması için 10 kişilik özel bir ekiple geniş çaplı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Kaçar, Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da birçok yeni kamera görüntüsü ele geçirdiklerini kaydetti.

Kaçar, görüntülerde zanlı Ali Demirbağ’ın 03.50 raddelerinde Big Boss isimli iş yerinde görüldüğünü kaydetti.

İncelenen kamera görüntülerinde, Demirbağ’ın aracı ile Lefkoşa anayolu üzerinde araçtan inerken görüldüğünü ve Demir’in kaldığı evde bulunan kıyafetlerin aynısı olduğunu, emare olarak alınan kıyafetlerin üzerinde is kokusu olduğunu belirtti.

Demir’in araçları kundakladığı şüphesi arttı

Müfettiş Rezvan Kaçar, bir kişinin yaşamını yitirdiği 4 aracın ve bir iş yerinin kundaklandığı olayla ilgili Ethem Demir’in kullanımındaki GA 025 plakalı salon araç ile ‘kasti hasar’ suçunun işlendiği sokakta kamera görüntülerinde görüldüğünü söyledi.

Kaçar, zanlı Demir’in daha sonra yanan Big Boss isimli iş yeri yakınlarına aracı ile gittiğini ve bölgeden geri döndüğünü kaydetti.

Kaçar: Her olasılık inceleniyor

Müfettiş Rezvan Kaçar, olayın ülke genelinde infiale neden olduğunu belirten Kaçar, alınması gereken çok sayıda ifade olduğunu, birçok kamera görüntüsünün incelendiğini ve çıkacak ifadeler doğrultusunda başka tutuklamaların olabileceğine vurgu yaptı.

Kaçar, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 8’er gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

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