Kamu daireleri tatil edildi

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TEBRİK EDERİM. ÇÜNKÜ BİZ ÖZEL SEKTÖR İNSAN DEĞİLİZ. ZAVALLI MEMURCUKLAR YAĞMURDA NASIL ÇALIŞSINLAR
Özel sektör çalışanı evrodo mu ? Kimi kimden...
Vardiya çalışanları ne desin? Mahkumdan aşağı.
Yazıklar olsun size Allah sizleri bildiği gibi yapsın
Hakli zavallilar cok yoruldular hem islanirlarsa erimesinler beslemeler
memura 13 maaş fazla, 13. maaşı bitirecek boş günü arardılar onu da yarattılar, o kadar yağdı etti gelişme olmadı, geçen sene da yağdı etti düzelen bir şey olmadı. bu kararı verenler en küçük kurşunda ülkeyi terk edecek şerefsizlerdir. özel sektör nolacak ? biz yollarda mı yaralanalım ölelim ? kamudakinin evleri çöker yarın görürsünüz, ev de mi iş demi. her yerde olabilir doğal afet.!
Allahım hallerine bakın onlar insan da biz neyik yazıklar olsun be size
Zavalliciklar yorulmasinlar olurda islanirlarsa erimesin beslemeler