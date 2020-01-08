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Kamu daireleri tatil edildi

08 Ocak 2020 Çarşamba 15:42
Kamu daireleri tatil edildi

Ülke genelinde aşırı yağış nedeniyle kamuda çalışan memur idari izin verildi. 13.30'dan itibaren devlet daireleri kapandı.

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BIKKIN 2020-01-08 15:51:39

TEBRİK EDERİM. ÇÜNKÜ BİZ ÖZEL SEKTÖR İNSAN DEĞİLİZ. ZAVALLI MEMURCUKLAR YAĞMURDA NASIL ÇALIŞSINLAR

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Mağusalı 2020-01-08 16:08:07

Özel sektör çalışanı evrodo mu ? Kimi kimden...

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Gardiyan 2020-01-08 16:18:18

Vardiya çalışanları ne desin? Mahkumdan aşağı.

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Isyankar 2020-01-08 16:19:00

Yazıklar olsun size Allah sizleri bildiği gibi yapsın

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Dogrucu 2020-01-08 16:35:42

Hakli zavallilar cok yoruldular hem islanirlarsa erimesinler beslemeler

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ah memurum 2020-01-08 16:40:22

memura 13 maaş fazla, 13. maaşı bitirecek boş günü arardılar onu da yarattılar, o kadar yağdı etti gelişme olmadı, geçen sene da yağdı etti düzelen bir şey olmadı. bu kararı verenler en küçük kurşunda ülkeyi terk edecek şerefsizlerdir. özel sektör nolacak ? biz yollarda mı yaralanalım ölelim ? kamudakinin evleri çöker yarın görürsünüz, ev de mi iş demi. her yerde olabilir doğal afet.!

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ezik 2020-01-08 16:42:18

Allahım hallerine bakın onlar insan da biz neyik yazıklar olsun be size

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Dogrucu 2020-01-08 16:44:41

Zavalliciklar yorulmasinlar olurda islanirlarsa erimesin beslemeler

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