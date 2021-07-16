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Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı

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Lefkoşa’da meydana gelen Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan yargılanan Öykü Balıkçıoğlu, aleyhindeki karar açıklandı.

16 Temmuz 2021 Cuma 14:36
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Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat suçundan yargılanan Öykü Balıkçıoğlu, aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Gazi, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Şerife Kâtip, kamu görevlisi olan sanığın 870 bin TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Kâtip kamu görevlilerinin görevlilerini ifa ederken, kamunun güvenini sarsmamaları ve bu güveni suiistimal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Şerife Kâtip, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazi, sanığın sirkat ettiği meblağın azımsanmayacak bir miktar oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 16.07.2021 14:40
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