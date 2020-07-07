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Kamu İhale Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Hazırlandı

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunlara bağlı şirketlerden, genel salgın hastalık çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak avantajlı alımların hızlı gerçekleştirilmesi gerekçesiyle "Kamu İhale Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” hazırladı.

07 Temmuz 2020 Salı 11:00
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Kamu İhale Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Hazırlandı

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunlara bağlı şirketlerden, genel salgın hastalık çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak avantajlı alımların hızlı gerçekleştirilmesi gerekçesiyle "Kamu İhale Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” hazırladı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararnamenin, Meclis’e sunulmasına karar verildi.

Kararname, Kamu İhale Yasası'nın ilgili maddesinde düzenlenen “Bakanlar Kurulu’nun onayına bağlı olarak 31.12.2020 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı şirketlerden, genel salgın hastalık çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak avantajlı alımların bu madde kapsamına alınarak istisna getirilmek suretiyle kamu idarelerinin daha hızlı ve uygun fiyatlı alımlarına imkan sağlanmasını” amaçlıyor.

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Kamu İhale YasasıYasa Gücünde Kararname
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