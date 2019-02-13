Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Kamu-İş hükümeti ve meclis’i yerel iş gücü istihdamını teşvik tüzüğünü olumlu karara bağlamaya davet etti

Kamu-İş, hükümeti ve Meclis’i, Yerel İş Gücü İstihdamını Teşvik Tüzüğü’nü, vatandaşların haklarını gözeterek, geleceğini düşünerek değerlendirmeye ve konuyu olumlu karara bağlamaya davet etti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Kamu-İş hükümeti ve meclis’i yerel iş gücü istihdamını teşvik tüzüğünü olumlu karara bağlamaya davet etti

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu gündeminde bulunan, KKTC Vatandaşı Yerel İş Gücü İstihdamını Teşvik Tüzüğü’nün günlerdir tartışıldığını ancak hükümet ortakları arasında bir mutabakat sağlanamadığının görüldüğünü kaydetti.

Taslak tüzükte öngörülen ek maaş desteğinin amacının, önce KKTC vatandaşlarının istihdamını teşvik, sonra da asgari ücretle çalışanların alım güçlerini artırmak olduğunu belirten Serdaroğlu, “Çalışanların sendikalaşması koşulu, çalışanlarla işverenler arasında karşılıklı hak ve menfaatlerinin korunması çalışma koşullarının düzenlenmesi ve en önemlisi de güvencesiz kaçak işçiliğin önlenmesini sağlayacaktır” dedi.

banner41
Örgütlü toplumun gelecekte toplumsal başarı ve güvence demek olduğunu, KKTC Hükümeti’nin öncelikli görevinin ise KKTC vatandaşlarına güvenceli bir iş ve insanca bir yaşam imkanı yaratmak olduğunu ifade eden Serdaroğlu, bu nedenle, özel sektörde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkında ve ek maaş desteği tüzüğüne karşı tavır koyanların mantığını anlamanın mümkün olmadığını belirtti.

“Emek en yüce değerse, emeğin sömürülmesine tüm kesimler karşı durmak zorundadır“ diyen Serdaroğlu, bu nedenle bu konuya, kişisel ve zümresel çıkarlarla değil, toplumsal çıkarlarla ve geleceği düşünerek bakmak zorunda olduklarını ve popülizmin kimseye yararı olmayacağını belirtti.

Serdaroğlu, “KKTC Hükümeti’nin ve Meclisi’nin, bu konuyu partisel değil, vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, geleceğini düşünerek değerlendirerek, olumlu karara bağlamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kamu-İşHükümetMeclisHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim