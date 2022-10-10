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Kamu-İş üyesi hademeler Meclis önünde eylem yaptı

Kamu İşçileri Sendikası'nda (Kamu-İş) örgütlü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan hademeler, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 12:11
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Kamu-İş üyesi hademeler Meclis önünde eylem yaptı



Okullarda greve giden hademeler, toplu iş sözleşmesi hakkı (TİS) talep ediyor. Kamu-İş'te örgütlü bazı kadrolu hademeler de eyleme destek verdi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, sendikalı olan bir grubun TİS hakkı doğduğunu belirterek, 5 aydır mücadele eden hademelerin emeklerinin karşılığını istediğini kaydetti.

-Meclis avlusuna pabuç

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun sözlerine atıfta bulunan Serdaroğlu, “Sen pabuçlarını bırakmıyorsun ama ben pabuçlarımı bırakıyorum. Benim pabuçlarım sana helal olsun” diyerek, bir çift pabucu Meclis bahçesine bıraktı.

Bütün okullarda genel greve gitmek için çalışma yapacaklarını dile getiren Serdaroğlu, Cuma gününe kadar hükümete süre tanıdı.

Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından eylemciler oturma eylemi yaptı. Bu sırada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li vekiller eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti.

Erhürman, sıkıntıları yakından takip ettiklerini dile getirerek, Meclisteki açılış konuşmalarında bunu gündeme getireceklerini söyledi. Erhürman, “Sıkıntıların farkındayız, yalnız değilsiniz” dedi.

Son Güncelleme: 10.10.2022 12:13
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