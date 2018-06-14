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"Kamu sağlık merkezlerindeki güvenlik eksiklikleri giderilmeli"

Tıp-İş Başkanı Varış, kamu sağlık merkezlerindeki güvenlik eksikliklerinin giderilmesini isteyerek vurguladı: “Güvenli bir ortamda, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti alma herkesin hakkı”

14 Haziran 2018 Perşembe 09:03
"Kamu sağlık merkezlerindeki güvenlik eksiklikleri giderilmeli"

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Ahmet Varış, kamu sağlık merkezlerindeki güvenlik eksikliklerinin giderilmesi için sendikanın idareyi çeşitli kereler uyardığını ancak olumlu gelişmelerin sağlanamadığını belirtti. 

Varış, kamusal sağlık hizmet sunumunun huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılması için gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

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Varış yaptığı yazılı açıklamada, Girne, Cengiz Topel ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde 24 saat boyunca kesintisiz polis hizmetinin olmaması bir yana, hiçbir devlet hastanesine yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi istihdamı da yapılmadığını kaydetti. 

Güvenliğin sağlanmasının, servislerin düzenli çalışması, hijyeninin korunması ve hastaların daha uygun şartlarda tedavi alabilmesi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Varış, Lefkoşa Devlet Hastanesi otoparkında ve hastane yerleşkesi içerisinde bulunan yollardaki düzensizlikten ve güvenlik yetersizliğinden dolayı bireyler arasında tartışmalar yaşandığını belirtti. 

Cezaevinden devlet hastanelerine tedavi için getirilen hükümlü ve tutuklu yargılanan zanlıların bulunduğu servislerdeki hastalar, hasta yakınları ve personelin güvenlik zafiyetinden dolayı endişelerini dile getirdiğini belirten Varış, “İdareye bir kez daha soruyoruz. Kamu sağlık merkezlerinin güvenlik eksiklerini gidermek için hizmet veren kamu sağlık çalışanlarının veya hizmet alan hastaların telafisi olmayan bir zarara uğraması mı gerekir?” ifadelerini kullandı. 

Sağlıkta tasarruf olmayacağını kaydeden Varış, güvenli bir ortamda, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti almanın herkesin hakkı olduğunu ifade etti. 

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