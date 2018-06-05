Kamu-Sen'den Dünya Çevre Günü mesajı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kamu-Sen Çevre Sekreteri Seher Güneş yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olmasının herkesin müşterek meselesi olduğunu ifade etti.

Güneş, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların çözümünün; tabiat varlıklarının korunması, planlı şehirleşme, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçecek projelerin dikkate alınması ile gerçekleşeceğini kaydetti.

Kamu-Sen olarak, tabiat varlıklarını ve adanın doğal dokusunu korumak, çevreye duyarlılığı artırmak için her türlü katkıyı sağlayacaklarını ve işbirliği projelerine katılacaklarını belirten Güneş, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreyi temiz tutma, doğayı koruma ve çevrenin kirlenmesini önleme noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çabası içerisinde olacaklarını da ekledi.