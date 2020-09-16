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Kamuda kış mesaisi 21 Eylül’de başlıyor

Kamuda kış mesaisinin 21 Eylül’de başlamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:05
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Kamuda kış mesaisi 21 Eylül’de başlıyor

Kamuda kış mesaisinin 21 Eylül’de başlamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 21 Eylül 2020 tarihinden 9 Mayıs 2021 tarihine kadar, elzem hizmetler dışında kalan kurumlarda; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -16.15 Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -17.30 arasında çalışılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle:

Bakanlar Kurulu, kamu görevlilerinin ve kamu sağlık çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini düzenleyen 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 102'nci maddesi uyarınca kış mesai saatlerinin, 21 Eylül 2020 tarihinden 9 Mayıs 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) aşağıdaki şekilde düzenlenmesini onayladı.

  1. Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -16.15 Ö.E.: 08.00 -12.30 Ö.S.: 13.00 -17.30 Cumartesi - Pazar Tatil

2. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; - Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, - Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, - Girne Gümrük Şube Amirliği'nde; aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Cumartesi - Pazar Ö.E. : 08.00 -12.00 Ö.S.: 12.30 -16.15 Ö.E.: 08.00 -12.00 Ö.S. : 12.30 -17.30 Tatil

3. Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı; - Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri - Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri - Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve - Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde; aşağıdaki kış mesai saatlerinin uygulanması: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma Perşembe Cumartesi - Pazar Ö.E.: 07.30 -12.00 Ö.S. : 12.30 -15.45 Ö.E.: 07.30 -12.00 Ö.S.: 12.30 -17.00 Tatil 1012 Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel y~karıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 40 (Kırk) saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir.

4. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine;

Pazartesi - Cuma : 08.00 - 16.00 Cumartesi - Pazar : Tatil

5. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanlarına; Pazartesi - Cuma : 08.00 -16.00 Cumartesi - Pazar : Tatil 6. Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40(Kırk) saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir.

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