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KAMUSEN grev uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, “47/2010-Göç Yasası” kapsamındaki çalışanların maaşlarına yüzde 6'nın altında bir ek artışı kabul etmeyeceklerini belirterek, bu doğrultuda eylem ve grev başlatacakları uyarısında bulundu.

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:56
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KAMUSEN grev uyarısında bulundu


Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Atan, “Sendikalar olarak, hükümet yetkilileri ile uzun süredir iyi niyet çerçevesinde yürüttüğümüz müzakerelerde talebimiz olan 47/2010 (Göç Yasası) çalışanlarının maaşlarına yüzde 6 ek artışı fiili olarak hükümet kanadı kabul etti fakat çeşitli nedenlerle yasal çerçevede uygulamaya konmadı” ifadeleri kullandı.

“Artık sabrımızın tükendi” diyen Atan, Bakanlar Kurulu toplantısında yüzde 6’nın altında rakam kabul edemeyeceklerini, bu doğrultuda eylem ve grevleri başlatacaklarını kaydetti.

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