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KAMUSEN, hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, geri dönüşü olmayan meslek gruplarında ek mesailerin hâlâ ödenemediğini belirterek, ülkede kaosun devam ettiğini savundu.

20 Ağustos 2019 Salı 10:54
KAMUSEN, hükümeti eleştirdi

Atan, sağlığın felç olduğunu öne sürerek, “Sağlık Bakanı eğer önümüzdeki hafta tedbirleri almazsa, geçmiş mesailer ödenmezse, istihdam sorunu çözülmezse sağlıkta çok daha büyük problemler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Cezaevi personeli, sağlık çalışanları ve polisin telafisi olmayan meslek grupları olduğunu ifade eden Atan, “Bu insanlara ‘ek mesai yapacaksınız ve biz de sizi ödeyeceğiz’ diyorsanız, bunu vermek zorundasınız. Biz çalışanın sorumlusuyuz. Madem ek mesaileri ödeyemeyeceksiniz o zaman vardiya sistemine geçin. Biz ilk günden beri bunu söylüyoruz. Yıllık ek mesaiye harcanan para 130 milyon TL. Çok büyük bir rakam bu. 60 milyon TL’ye vardiya sistemine geçip hem istihdam yaratırsınız hem de çalışanların sosyal hayatlarını yaşamalarını sağlarsınız” görüşünü belirtti.

Tapudaki usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili 3 tapu memurunun suçsuz yere tutuklandığını savunan Atan, 3 büyük sendikanın tüm tapu dairelerinde birlikte eylem yapabileceğine işaret etti.

Hükümetin hâlâ atamalar yaptığını belirten Atan, “Bir problemimiz olduğunda karşımızda muhatap bulamıyoruz. Ben her gün bakanı, Başbakan’ı arayacaksam, orada bürokratların işi ne? Biz sorun çözücü ve beraber çalışabileceğimiz insanlar istiyoruz. Bizim istediğimiz bu ülkenin iyi şekilde yönetilmesi” ifadelerini kullandı.

Atan, döviz inmeye başlamasına rağmen fiyatların artmaya devam ettiğini, hükümetin bunu denetlemesi gerektiğini de belirtti.
DB/MAİL

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