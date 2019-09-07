Kamyon damperi elektrik tellerine çarptı, şoför yaralandı

Dün saat 11:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Necdet Yalçın (E-55), kullanımında bulunan GT 519 plakalı kamyon ile yol çalışması yapıldığı sırada açık bırakılan kamyon damperinin yüksek gerilim hatlarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılmıştır.
Polisten alınan bilgiye göre Necdet Yalçın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakındoğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Olayda elektrik telleri koparak, kamyona ait 9 adet lastik ise yanarak zarar görmüştür.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
(BRT/PGM)