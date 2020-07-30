"Kan ver hayat kurtar"



İçinden geçmekte olduğumuz ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, sağlıktan, ekonomiye, her alanda yaşamı etkiledi. Bu süreçten en fazla etkilenenler ise Thalassemi hastaları oldu.

Bilindiği üzere Thalassemia hastalarının tedavisi için kan ve kan bağışı hayati öneme sahiptir. Normal zamanlarda bu yönde de sıkıntılar yaşanırken, pandemi sürecinde insanların evlerine kapanması, salgından dolayı hastane ve sağlık ocağı ortamlarında bulunmaktan duydukları çekinceler, kan bağışçılarını etkilemiş ve kan bankası stoklarında da ciddi azalmaya neden oldu.

Pandemi ile mücadele devam ederken, tıpkı kanser ve diğer hastalıklar gibi, Thalassemia hastalarının tedavisi de devam etmek durumundaydı.

Ben de fırsat buldukça, kan bankasına gidip kanımı veriyorum. Hatta kan bankasındaki iletişim ağına adımı kaydettirdiğimden dolayı, acil durumlarda arandığımda da gidip kan bağışında bulunuyorum. Bunu bir yurttaşlık görevi olarak da kendime addettim.



Geçtiğimiz günlerde bir basın organına konuşan Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da bu sıkıntıyı dile getirirken, ülkemizde genel olarak yeterli kan bağışının bulunmadığını da söyledi.



Verebilecek olan her yurttaşın, belirli aralıklarla kan bankalarına gidip, kan vermesi, hem kendi sağlığı için olumlu bir işlem olurken, acil durumlar ve Thalassemia hastaları için de büyük bir ihtiyacın giderilmesini sağlıyor.



Pandemi sürecinde kan bağışçısı bulmakta büyük zorluklar yaşadıklarını da ifade eden Varoğlu, yöneticilere de sitem etti ve “Kana ihtiyacı olan sadece Thalassemialılar değil ama bir tek bizim ihtiyacımızmış gibi bu arayış sadece bizimle sürdürülüyor” dedi.



Ciddi yaralanmalar ve büyük ameliyatlarda da kana ihtiyaç duyuldukça, bu aranan kan kan bankasından tedarik edilirken, Thalassemia hastaları da kan ihtiyaçlarını yine bu bankadan sağlıyor. O yüzden biz toplum olarak, büyük bir sorumluluk bilinciyle, düzenli olarak kan vermeye gitmeliyiz. Bu işlem sağlığımız açısından, vücudun kendini yenilemesi için önemli olurken, manevi olarak da bizi rahatlatacaktır.



Varoğlu ayrıca, hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle Sağlık Bakanlığı ile birlikte gönüllü kan bağışçıları birimi oluşturduklarını ve bunun çok önemli bir adım olduğunu da vurguladı.



Şimdi bize düşen, bir kez daha duyarlılığımızı gösterelim ve düzenli bir şekilde kan bankalarına başvurup, kan verelim. Çok zamanımızı almayacak olan bu işlem, bizim için küçük bir adım olurken, acil ameliyat durumu olan hastalarımız ve Thalasemia hastalarımız için bu hayati önem taşıyacaktır.



Unutmayalım ki, bir gün hepimiz veya en sevdiklerimiz de bu kana ihtiyaç duyabilir. Kamu spotlarında döndüğü tanıtım filmindeki sloganla yazımı bitirmek istiyorum: “Kan Ver Hayat Kurtar”.